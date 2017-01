Salvament Marítim rescata 64 immigrants de dues pasteres al mar d'Alborán

n Salvament Marítim va traslladar al port de Motril (Granada) 64 immigrants que van ser rescatats de dues pasteres al mar d'Alborán, alguns dels quals portaven dos dies navegant i entre els quals hi ha cinc dones i pot ser que algun menor. Els immigrants van arribar en bon estat a aquestes instal·lacions portuàries i només van necessitar una primera atenció sanitària i alimentària que els van proporcionar voluntaris de Creu Roja. Els 29 ocupants d'una embarcació pneumàtica, que portava navegant més de 30 hores en aigües properes a la costa de Motril i que era buscada des de diumenge per personal de Salvament Marítim, van ser rescatats a primera hora de la tarda d'ahir. La pastera va ser localitzada per l'embarcació de Salvament Marítim Guardamar Polimnia a 44 milles al sud de Motril.

A aquests 29 immigrants es van unir uns altres 35 que havien estat rescatats d'una altra pastera una hora abans a unes 66 milles al sud-est de Motril. L'embarcació en la qual viatjaven havia sortit de matinada des d'una platja del nord del Marroc. Els immigrants es trobaven bé quan van ser rescatats, encara que els ocupants de la segona embarcació portaven ja dos dies a l'aigua i a causa d'això estaven força espantats.