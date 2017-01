El sorteig deixa una mica més de 100 milions a la Comunitat Valenciana

n El primer i tercer premi de la loteria del Nen, venuts íntegrament a les poblacions de Torrent i Benetússer, van deixar una mica més de 100 milions a la Comunitat Valenciana, i va compensar la mala notícia del sorteig de Nadal, el primer premi del qual va passar de llarg per les tres províncies valencianes.

Les 45 sèries del primer premi, corresponent al número 08354, es van vendre a l'administració número 3 de Torrent, encara que la majoria dels bitllets (35 sèries) van ser adquirits per la Germandat del Sant Sepulcre, que està abonada a aquest número des de fa 34 anys. Han estat 70 milions d'euros els que ha repartit aquesta confraria de la Setmana Santa a través d'unes 2.900 participacions que han estat adquirides pels membres d'aquesta germandat i centenars de veïns i simpatitzants.

Un representant de la Germandat del Sepulcre va explicar que compren loteria en aquesta administració des que va obrir les portes el 1982 i encara que estan abonats a aquest número per a tots els sortejos, en altres ocasions només els ha tocat la devolució dels diners, però en aquesta ocasió ha estat el número guanyador.

La Germandat del Sant Sepulcre, fundada el 1930, compta amb 700 germans i és la impulsora del museu de la Setmana Santa de Torrent, una ciutat de 80.000 habitants de l'àrea metropolitana de València.

Deu sèries per finestreta

La regent de l'administració, María José Sanfélix, va explicar que les altres deu sèries del primer premi s'han venut en finestreta. «És el regal més gran del món», va destacar.

El tercer premi, corresponent al número 85073, s'ha venut a l'administració número 2 de Benetússer, que ha repartit 11,25 milions, i entre els afortunats es troben una comissió de falles i els propietaris i clients d'un bar. Una treballadora de l'administració va assenyalar que, a més de la falla i el bar, dels quals no va voler facilitar més dades identificatives, també s'han venut dècims per finestreta i es van tornar un nombre encara indeterminat de sèries que no s'han venut.

Una part del segon premi, que va correspondre al número 95379, s'ha venut a administracions i despatxos de loteries de les tres províncies de la Comunitat Valenciana. Sèries o dècims del segon premi s'han venut a Las Bayas i Oriola, a la província d'Alacant; a Sant Joan de Moró, a Castelló; i a la ciutat de València, Alaquàs, l'Alcúdia i Tavernes de la Valldigna, a la província de València.

L'administració número 1 d'Alaquàs, coneguda com El Castillo, ha venut dècims solts per màquina, que es van afegir als vuit dècims que també van vendre del segon premi del sorteig de Nadal.