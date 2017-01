Zaida Cantera s'afilia al PSOE com a «gest de més compromís amb el partit»

n L'excomandant i diputada del grup socialista Zaida Cantera ha sol·licitat la seva afiliació al PSOE com a «gest de més compromís amb el partit», en el qual, tot i això, seguirà defensant que «cal escoltar els socialistes sense carnet per no perdre suport a la societat». Cantera, que va ser una de les diputades sancionades i apartades de les seves responsabilitats en el grup per votar en contra de la investidura de Rajoy, s'ha convertit, juntament amb altres parlamentaris «díscols», en símbol de suport de les plataformes de militants que s'estan constituint per tot Espanya per demanar la convocatòria immediata de primàries al PSOE.

L'exmilitar, que al maig de 2015 va causar baixa definitiva a l'Exèrcit després de patir assetjament sexual, va ser un dels fitxatges estrella del dimitit Pedro Sánchez per a les generals de desembre de 2015, a les quals va concórrer com a independent en el número sis de la llista per Madrid, que va mantenir en els comicis de juny de 2016. La diputada va explicar que va entregar la sol·licitud en paper de la seva afiliació el passat 5 de gener a l'agrupació de Mejorada del Campo, després d'intentar-ho aquest Nadal a través del web «mipsoe» i de no aconseguir-ho per problemes a la pàgina web.