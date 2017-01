El Govern avança el relleu de Trillo a l'ambaixada a Londres «a petició pròpia»

n El Govern va avançar el relleu, «a petició pròpia», de Federico Trillo com a ambaixador d'Espanya a Londres, una decisió insuficient per a l'oposició i els familiars de les víctimes de l'accident del Yak-42, que van reclamar que demani perdó. El portaveu del Govern, Íñigo Méndez de Vigo, va afirmar que el relleu de Trillo ja estava previst i va afegir sobre la seva gestió de l'accident aeri i la petició de perdó que «cadascú és responsable dels seus actes i Trillo és responsable dels seus».

Trillo va comunicar dijous a la tarda al ministre d'Afers Estrangers, Alfonso Dastis, la seva petició de relleu, una setmana després que la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, assumís l'informe del Consell d'Estat sobre les responsabilitats en l'accident del Yak -42 quan Trillo ocupava aquesta cartera com a ministre.

«Trillo va parlar amb Dastis, li va demanar el relleu i el Govern ha procedit al mateix», va recordar. Després d'insistir que ja estava previst, Méndez de Vigo va assenyalar que en estar el Govern en funcions durant l'any passat es va decidir no rellevar els ambaixadors que ja havien complert la seva etapa.

Sobre el destí professional de Trillo, el portaveu del Govern va assenyalar que l'Executiu no té res a dir i que en qualsevol cas serà el Consell d'Estat el que hagi de pronunciar-se. «Entra dins de la independència i la voluntat de cadascú», va dir.

Abans que el Govern acordés el relleu de Trillo, el líder de Podem, Pablo Iglesias, va assegurar que la «indignació» social pel cas del Yak-42 ha obligat Trillo a «recular» i anunciar que deixa l'ambaixada a Londres, gest que veu «insuficient» perquè el Govern ha de «demanar perdó». Va afirmar que hi va haver «negligència» i «coses que es van fer malament», i quan un Govern fa les coses malament «ha d'assumir la seva responsabilitat».

També el número dos de Podem, Íñigo Errejón, va acusar el ja exambaixador d'actuar amb «supèrbia» i de «maltractar» els familiars de les víctimes en no haver-los demanat perdó quan va anunciar que deixa l'ambaixada Londres. Va considerar «insuficient» la reacció de Trillo, al qual va acusar d'haver desaprofitat una «meravellosa ocasió per demanar perdó».

Per al líder de Ciutadans, Albert Rivera, la dimissió de Trillo com a ambaixador a Londres «no és realment una dimissió», arriba tard i malament i sense demanar perdó. Rivera va assenyalar que Trillo «va sortir per la porta de darrere» com a ministre i «mai» hauria d'haver estat ambaixador. Segons la seva opinió, «a més d'assumir la responsabilitat patrimonial cal demanar disculpes a les víctimes i els militars».

Va criticar que Trillo arribés a l'Ambaixada de Londres per «decisió unilateral del senyor Rajoy i del PP, que van permetre que qui era responsable de l'accident del Yak-42 i de totes aquestes víctimes acabés còmodament» en l'esmentada destinació.

El líder de Ciutadans va retreure a Trillo que hagi estat incapaç «d'assumir amb humilitat aquest perdó que demanen els familiars de les víctimes». Va reclamar, en aquesta línia, que la ministra de Defensa, quan vagi al Congrés, «demani perdó, doni explicacions i assumeixi la responsabilitat plena de l'informe del Consell d'Estat». Rivera també va confiar que aquests «últims cops de cua de l'actitud de Trillo no entelin el dolor de les víctimes i la imatge de l'Exèrcit i els funcionaris».

No obstant això, el vicesecretari general del PP, Javier Maroto, va desvincular, sense fer-hi referència explícitament, la dimissió de Trillo de l'informe del Consell d'Estat. «La decisió de renovar algunes ambaixades estava presa des de fa mesos i assumptes que s'han succeït de forma més recent s'han produït després», va assenyalar el dirigent popular.

Per la seva banda, l'Associació de familiars de víctimes del Yak-42 va exigir que la sortida de Trillo de l'ambaixada no sigui perquè «acaba el seu mandat», sinó perquè se l'ha «fet dimitir» des que el Consell d'Estat va informar sobre la responsabilitat de l'accident.

Entrega de signatures

Integrants de l'associació han lliurat al Ministeri d'Exteriors 137.000 firmes exigint la destitució immediata de Trillo. La portaveu de l'associació, Curra Ripollés, va demanar que Trillo no abandoni el seu lloc per petició pròpia, sinó que sigui cessat, ja que, segons va dir, «mai hauria d'haver estat ambaixador», en ser un càrrec «massa honorable per a una persona que va actuar mirant cap a una altra banda».