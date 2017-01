Cap autoritat de la Comissió Europea ni del Parlament Europeu rebrà Puigdemont

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no es reunirà amb cap autoritat de la Comissió Europea (CE) ni del Parlament Europeu (PE) la setmana que ve, quan té previst pronunciar una conferència a Brussel·les.

Així li ho van confirmar avui a Efe fonts de la CE i de la Delegació de la Generalitat de Catalunya davant la Unió Europea (UE).

"El president ve a la conferència el dimarts 24 a les 19.00 (18.00 GMT) i aquesta és la seva agenda", va assenyalar una portaveu de la delegació catalana a la capital belga en relació a un esdeveniment que tindrà lloc a les instal·lacions del PE, que és aliè a l'esdeveniment.

Puigdemont va explicar diumenge en declaracions a la cadena de televisió "8TV" que la seva cita a Brussel·les -en la qual estarà acompanyat pel vicepresident de la Govern regional català, Oriol Junqueras, i pel conseller d'Exteriors, Raül Romeva- servirà per exposar la seva intenció de convocar un referèndum d'independència a Catalunya.

Des de la Comissió Europea van confirmar que Puigdemont no ha sol·licitat entrevistar-se amb cap dels seus membres i que no hi ha cap reunió prevista, mentre que tampoc hi ha té cap reunió al Parlament Europeu.

Pel que fa a l'esmentada conferència, el ministre espanyol d'Exteriors i Cooperació, Alfons Dastis, ha assegurat avui a l'arribar a Brussel·les que Espanya explicarà als seus socis comunitaris que l'ordre jurídic del país no justifica un referèndum sobre la independència de Catalunya.

"Nosaltres anem a explicar per la nostra part quin és l'ordre jurídic a Espanya i quina és la situació", ha indicat Dastis a la premsa a la seva arribada a un consell de ministres d'Afers Estrangers de la Unió.

"I, per tant, farem front a qualsevol intent per justificar una cosa que jo crec que des del punt de vista jurídic no és justificable", ha afegit el cap de la diplomàcia espanyola, que abans d'entrar al Govern exercia com a ambaixador espanyol davant la UE.

Puigdemont va realitzar al maig passat un primer viatge a Brussel·les, en què tampoc va incloure reunions amb alts càrrecs europeus perquè, va dir llavors, aquest no era l'objectiu d'aquesta visita, que es va limitar a reunions amb autoritats regionals de Flandes.