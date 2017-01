Units Podem registra una proposició de llei per legalitzar l'eutanàsia

Units Podem va registrar al Congrés dels Diputats una proposició de llei per legalitzar l'eutanàsia i garantir-ne la pràctica a tot el territori estatal a aquelles persones que la sol·licitin. De la mateixa manera, el text recull una modificació en el Codi Penal perquè els professionals que prestin aquest servei no siguin penalitzats. El text presentat indica que podran sol·licitar aquest servei els majors de 18 anys o menors emancipats que pateixin una malaltia terminal «sense esperança» o dolors físics i psíquics «intolerables» per al pacient, incloent els menors d'edat emancipats legalment. Segons va explicar la diputada Eva García Sempere, seran els metges o psicòlegs els que realitzin un informe del pacient per aprovar o denegar la seva sol·licitud. La demanda d'eutanàsia s'ha de fer per escrit, en un document signat pel pacient en presència del metge responsable.