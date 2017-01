Rajoy diu a Puigdemont que la seva mà "segueix estesa" i que li aniria millor agafar-la

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha emplaçat aquest dimarts el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a renunciar al full de ruta i obrir-se al diàleg amb la seva administració, tot i que ha advertit que no està disposat a dialogar sobre qüestions que "menyscabin la igualtat de tots davant la llei". "La meva ma segueix estesa, i m'atreviria a dir que a alguns responsables polítics de Catalunya els aniria millor –i crec que a tots- si busquessin aquesta ma estesa en comptes de seguir abraçats a la radicalitat i lligats de mans per l'extremisme", ha sentenciat. Ha fet aquestes manifestacions en un dinar informatiu organitzat per ABC i Deloitte, on ha repassat els objectius del seu executiu per a l'any 2017 i ha assegurat que el "desafiament a la unitat de la nostra nació i de la sobirania nacional" és avui en dia "el major repte que afrontem els espanyols".

"Dialogaré tot el que hagi de dialogar sobre el que se'm plantegi, però no sobre el que no em pertany", i "aquest és l'únic però importantíssim límit sobre la meva disposició a l'entesa, que és sincera i lleial", ha dit Rajoy.

Un oferiment que reitera coincidint amb el viatge del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresident, Oriol Junqueras, i el conseller d'Exteriors, Raül Romeva, al Parlament Europeu per defensar la necessitat d'un referèndum a Catalunya.

Rajoy, que de moment no ha fet referència directa a aquesta qüestió (s'espera que ho faci durant el col·loqui posterior al dinar) ha assegurat que "a Espanya es complirà la llei, que és tant com dir que es complirà la voluntat dels espanyols" i "qui vulgui canviar la Constitució té a la seva disposició els mecanismes legals per fer-ho".

En aquest punt, ha assegurat que ell "seguirà vetllant pel benestar dels espanyols" fet que "inclou els 7 milions llarg d'espanyols que viuen a Catalunya". "Atendré en la mesura del possible les seves demandes però no faré un sol pas que menyscabi la igualtat de tots davant la llei", ha sentenciat.