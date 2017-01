Els experts alerten que Espanya té un seriós problema de corrupció política

Espanya té un problema de corrupció política molt seriós que ha de ser afrontat de manera integral i sense pegats, segons va assenyalar l'organització Transparència Internacional (TI), que ahir va demanar a tots els partits polítics que es «posin les piles» i assumeixin la lluita contra els corruptes com un assumpte d'Estat i d'interès social.

L'organització no governamental va presentar l'Índex de Percepció de la Corrupció 2016, en què Espanya va repetir el seu pitjor resultat històric en aconseguir 58 punts sobre un màxim de 100 i va baixar de la posició 36 a la 41 de 176 països, entre Costa Rica i Geòrgia, i en el grup dels països europeus percebuts com més corruptes.

Es tracta de la posició més baixa de la sèrie històrica i, si es compara amb la resta de veïns europeus, ocupa el lloc 17 dels 28, una posició «discreta» i en tot cas «àmpliament millorable», segons va assegurar el president de TI, Jesús Lizcano.

Per a l'ONG, la pèrdua de cinc punts en aquest índex és «bastant greu» i, tot i que considera que la corrupció no és sistèmica a Espanya, si constata que hi ha múltiples escàndols en els nivells superiors dels partits i dels governs, circumstància que fa que la seva imatge al món torni a «enterbolir-se».

Especialment, preocupa la comparació amb els països de l'euro, per «la clara falta de reacció i l'acceptació del declivi» i perquè no s'entreveuen indicis de millora.

«Tot i les importantíssimes inversions en la lluita contra la corrupció, no aconseguim que el fenomen es redueixi», segons va explicar un dels autors de l'informe, el catedràtic de la Universidad Rey Juan Carlos Manuel Villoria, per a qui «s'estan fent molts esforços, però encara no es veuen resultats».

Segons la seva opinió, els ciutadans encara no perceben els esforços de les diferents administracions davant de la corrupció, que, d'altra banda, semblen encara insuficients. Villoria va assenyalar que encara que hi ha major persecució policial i processos judicials contra els corruptes, es manté la sospita que al final quedaran impunes.

Altres raons que expliquen les dades que presenta Espanya són l'opacitat en la presa de decisions de sectors com les elèctriques i els bancs, o la politització de la justícia. «Tot això fa que els ciutadans estiguin molt indignats i preocupats i que en les enquestes es dispari la percepció de la corrupció», va explicar.

Espanya ha arribat així al «terra», ja que «més enllà no podem baixar», segons va advertir aquest expert, per a qui «és el moment de reaccionar», perquè «el país no acaba de sortir del pou».

«La solució, l'única o la més important per resoldre aquesta complicada situació és que els partits polítics d'alguna manera oblidin les seves diferències ideològiques i es posin d'acord», va afegir el president de Transparència Internacional.

«Han d'entendre -va destacar- que la corrupció és un tema d'Estat i de clar interès social», fet pel qual és necessari promoure «un pacte integral de forma urgent» sobre les mesures legals i institucionals més importants per poder combatre «aquest important problema social que tant segueix preocupant els ciutadans espanyols».

Entre aquestes mesures urgents, va apuntar la despolitització dels òrgans judicials, la reducció del nombre d'aforats i dels càrrecs de lliure designació, la prohibició legal de concessió d'indults per corrupció, la millora de les disposicions legals, la regulació dels lobbys o la incorporació d'un règim específic de sancions en la Llei de Transparència.