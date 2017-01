Un menor apunyala a cinc companys a Alacant

Un jove de 17 anys ha apunyalat a cinc companys aquest matí a l'institut Les Fonts de la localitat de Villena (Alacant). Dos dels ferides, de caràcter greu en principi, han estat traslladades al centre de salut ja que han necessitats punts de sutura després de patir ferides per punxonament. Una tenia una ferida oberta a l'esquena i una altra una ferida superficial a l'abdomen. El suposat agressor, que ha estat detingut per la Guàrdia Civil, també té talls a les mans. Una dona de 54 anys ha hagut de ser atesa in situ en patir una crisi d'ansietat.

Finalment el centre no ha estat desallotjat. Els alumnes es troben en aquests moments a l'institut, que roman tancat per evitar l'accés dels nombrosos pares que, tan aviat com la notícia del succés ha començat a difondre, han acudit ràpidament per interessar pel que ha passat.

Els estudiants es troben concentrats al gimnàs i al pati i la directora ha sortit a la porta per tranquil·litzar els pares, assegurant-los que no hi ha cap perill per als seus fills i que les classes es van a reprendre a partir de les 11 hores per restablir la normalitat



Possible assetjament escolar

Els agents estan investigant en aquests moments les causes del succés, tot i que les primeres hipòtesis apunten a un cas d'assetjament escolar. La Guàrdia Civil està col·laborant ara per intentar restablir les classes i que la jornada escolar continuï.

El CICU ha rebut l'avís a les 9.08 d'aquest matí d'una agressió amb arma blanca al centre escolar i ha mobilitzat una unitat de Suport Vital Bàsic i una unitat del Servei d'Ajuda Mèdica Urgent que han atès els ferits.