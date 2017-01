Detecten un vehicle circulant a 276 km/h en una carretera amb límit de velocitat a 90

La Guàrdia Civil investiga un conductor que va ser sorprès quan circulava amb el seu turisme a 276 quilòmetres per hora a la carretera N-347 d'Almeria, una infraestructura on la velocitat està limitada a un màxim de 90 quilòmetres per hora. Els fets es van produir al matí de dijous, quan agents del Subsector de Trànsit de la Guàrdia Civil d'Almeria van detectar a través d'un radar estàtic aquest turisme, que circulava triplicant la velocitat permesa, segons va informar l'institut armat en una nota. Poc després de la detecció de l'excés de velocitat, els agents van identificar el conductor del vehicle, que està sent investigat com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària. Aquestes diligències que estan sent instruïdes per la Guàrdia Civil han estat ja lliurades al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Almeria perquè prengui les decisions oportunes.