? El cineasta iranià Asghar Farhadi, nominat a l'Oscar per la cinta El viatjant, no podrà acudir a la cerimònia dels premis com a conseqüència de l'ordre sobre immigració aprovada pel president nord-americà, Donald Trump. Així ho va confirmar ahir a través de Twitter Trita Parsi, president del Consell Nacional Iranià Nord-americà, una coneguda organització que promou les relacions entre els dos països. A priori, tots els iranians excepte aquells amb certs passaports diplomàtics tenen prohibida temporalment la seva entrada als EUA per la decisió de Trump. Farhadi, que el 2012 ja va guanyar un Oscar a la millor cinta de llengua no anglesa per Nader i Simin, una separació, està novament nominat en aquesta categoria per El viatjant. La protagonista de la pel·lícula va anunciar que tampoc hi aniria en senyal de protesta.