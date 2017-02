Imputen 6 càrrecs d'assassinat al detingut al Quebec per l'atac contra una mesquita

La Policia canadenca va imputar a Alexandre Bissonnette sis càrrecs d'assassinat en primer grau i cinc d'intent d'assassinat per l'atac a trets a la nit de diumenge contra una mesquita de la ciutat de Quebec. La Policia considera que Bissonnette, detingut poques hores després de l'atemptat contra el Centre Cultural Islàmic de la ciutat de Québec que es va saldar amb la mort de sis persones i ferides greus d'altres cinc, és l'únic sospitós de l'atac. Un segon individu que també va ser detingut la nit de diumenge ara és considerat testimoni de la massacre. Segons un perfil de Facebook que ja ha estat esborrat, Bissonnette, de 27 anys, va néixer la ciutat de Quebec i va estudiar Antropologia i Ciències Polítiques a la Universitat de Laval. A la pàgina d'aquesta xarxa sociual apareix vestit com a cadet infantil davant de les banderes de Canadà i Quebec.

Una organització dedicada a l'acollida de refugiats a la ciutat de Québec va assenyalar en un missatge penjat a Facebook que Bisonnette era conegut «per les seves posicions en favor de Marine Le Pen i antifeministes» tant a la Universitat de Laval com a mitjans socials. No obstant això, la Policia canadenca va assegurar que no tenia coneixement previ de Bisonnette.