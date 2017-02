Professor i alumnes maten una nena a cops a Kenya per no saber llegir en anglès

Una nena de 10 anys va morir a la localitat kenyana de Solio com a conseqüència dels cops propinats pel seu professor i els seus companys de classe com a càstig per no saber llegir en anglès correctament. Un mestre de l'escola de primària Mukandamia va ordenar dijous passat als alumnes que peguessin a la seva companya si no llegia apropiadament unes frases en llengua anglesa, càstig en què va participar el mateix docent. La petita va patir greus ferides que li van provocar la mort dos dies després a l'hospital de Mukandamia. Segons van explicar alguns alumnes als seus pares, el professor ja havia ferit la nena abans d'ordenar la pallissa. Després de ser colpejada, la nena va dir al director del centre que es trobava malament i va demanar permís per anar-se'n a casa. Els pares de la resta d'alumnes van decidir retirar els fills de l'escola després de la mort de la menor.