Londres veu «prioritari» garantir els drets dels comunitaris residents

El ministre britànic per al Brexit, David Davis, va explicar que garantir els drets dels comunitaris que viuen al Regne Unit és una de les «prioritats» més urgents del Govern, en presentar al Parlament l'esperat llibre blanc. En una compareixença als Comuns, Davis va presentar aquest document oficial, de 77 pàgines, que conté els objectius de la negociació amb Brussel·les i en què s'especifiquen els plans de l'Executiu de la conservadora Theresa May per deslligar el Regne Unit de la Unió Europea (UE).

Segons Davis, l'estratègia governamental estarà «guiada» pels dotze principis ja anunciats per la líder tory el passat mes per aconseguir una «nova aliança, positiva i constructiva entre el Regne Unit i la UE, que redundi en l'interès mutu».

Amb el títol «Sortida de la Unió Europea del Regne Unit i nova aliança amb la UE», el llibre blanc, l'elaboració del qual van exigir diversos diputats conservadors favorables a la permanència a la UE en l'històric referèndum del 23 de juny, es fa ressò de la visió de May d'«un Regne Unit independent i veritablement global».

En matèria d'immigració, un dels temes que més preocupen, s'indica en el text, és quines són les opcions de què disposa Londres per «recuperar el control del nombre de persones que arriben al Regne Unit de la UE». A més, assenyala que els diputats podran votar sobre les noves normatives d'immigració.

Quant als comunitaris que viuen al Regne Unit, el Govern britànic assenyala que «garantir el seu estatus i proporcionar certesa» als ciutadans europeus residents al Regne Unit i als expatriats britànics que es troben a països de la UE és una de les seves «prioritats» més urgents. Davis va aclarir que el Govern no pensa «fer fora la gent del Regne Unit».