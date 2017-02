Hisenda acusa Rato de defraudar 6,8 milions entre 2004 i 2015

La ONIF, l'Oficina Antifrau dependent del Ministeri d'Hisenda, acusa l'exvicepresident del Govern Rodrigo Rato d'haver defraudat a través d'una trama societària uns 6,8 milions d'euros entre 2004 i 2015. Segons l'informe final de 642 pàgines remès per l'ONIF al jutjat d'instrucció número 31 de Madrid, Rato va obtenir rendes no declarades superiors als 14 milions d'euros entre 2004 i 2015, període en el qual hauria defraudat fins a 6,8 milions.

Al llarg dels anys van variar les quantitats defraudades, que van arribar el 2011, 2013 i 2014 a les xifres més altes, al voltant de 1,2 milions d'euros cada exercici. Això no obstant, si s'exclouen els exercicis anteriors a 2009 i fiscalment prescrits, el suposat frau seria d'uns 5,4 milions d'euros, amb quantitats superiors als 120.000 euros que es consideren delicte fiscal en tots els anys.

Rato va assegurar que demostrarà que «en tot moment» ha actuat complint les lleis tributàries i, per això, ara contestarà «puntualment» a les acusacions d'Hisenda.

L'exministre d'Economia i Hisenda, la fortuna del qual està sent investigada des de fa dos anys, hauria comès el frau mitjançant «guanys de patrimoni no justificats derivats del trànsit de diners amb l'estranger i no declarats fiscalment; guanys de patrimoni sense prèvia transmissió de rendes, rendiments d'activitats econòmiques com a conferenciant i despeses de l'activitat empresarial que no són deduïbles».

L'informe de l'ONIF, clau per seguir avançant en la investigació judicial, parla de moviments de diners a través de les societats panamenyes Red Rose Limited i Westcastle, la britànica Vivaway i l'espanyola Kradonara, que haurien estat utilitzades per ocultar rendes i el beneficiari de les quals hauria estat el propi Rato.

Les societats haurien servit «per ocultar l'obtenció de rendes i la tinença d'un patrimoni financer» mitjançant transferències bancàries internacionals a Luxemburg, Mònaco, Suïssa, Regne Unit i Gibraltar.

La ONIF assegura en el document que «mai s'ha acreditat que aquestes rendes haguessin tributat, ni tan sols les d'exercicis prescrits», una operativa en la qual hauria comptat amb la col·laboració de dos despatxos d'advocats, Plazas, d'Espanya, i Findsbury Trust, de Gibraltar.

Entre els assumptes que tracta l'ONIF destaquen els pagaments rebuts de CaixaBank i Telefónica, que l'exvicepresident no hauria declarat únicament en els anys 2008 i 2009. Després d'abandonar en teoria la feina com a assessor per a CaixaBank, una vegada que es va incorporar a Caja Madrid, Rato va facturar entre 2012 i 2015 més de mig milió d'euros a través de la societat COR, de la seva propietat, quantitat que segons l'opinió d'Hisenda està molt per sobre del preu de mercat. Durant 2013, 2014 i 2015 va utilitzar el mateix sistema, encara que a través d'una altra societat, Kradonara, per facturar a Telefónica 730.000 euros, tot i que les factures les va emetre una altra societat, Arada.