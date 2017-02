Almenys 37 detinguts per disturbis a la perifèria de París

Almenys 37 persones van ser detingudes per la seva suposada participació en els disturbis i enfrontaments que van sacsejar la localitat de Bobigny, al nord-est de París, després d'una manifestació contra la policia. Unes 2.000 persones es van reunir dissabte a la nit davant el tribunal de Bobigny per donar suport al jove Théo, que suposadament va ser violat amb una porra extensible i agredit per un grup de policies en el proper municipi d'Aulnay-sous-Bois. La manifestació, que va començar de manera pacífica, va derivar en xocs entre la policia i els manifestants una hora després de l'inici quan un grup de joves va llançar pedres i petards a les forces de seguretat.