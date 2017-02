Almenys quatre morts per una allau als Alps francesos

Almenys quatre morts per una allau als Alps francesos tignes.net

Com a mínim quatre esquiadors han mort aquest dilluns per una allau registrada fora de pista a Tovière, prop de la frontera amb Itàlia, i que ha arrossegat en total nou persones, han indicat a EFE fonts de l'equip de rescat local.

El grup, compost per un guia i vuit esquiadors, es trobava a una alçada de 2.100 metres, ha indicat el diari Le Figaro en la seva edició digital.

La Companyia Republicana de Seguretat (CRS) de Courchevel ha assenyalat que l'allau s'ha desencadenat en un sector en què la neu s'apila i no es pot evacuar, i ha advertit que la troballa de la resta d'afectats pot demorar-se.

L'estació d'esquí de Tignes ha precisat en un comunicat que l'allau ha tingut lloc a les 09.35 GMT i ha estat provocada pel pas d'aquest grup d'esquiadors, que es trobava de vacances a la zona i la nacionalitat encara no s'ha divulgat.

L'alerta ha estat donada per un empleat de l'estació, que ha trucat als socorristes a l'adonar-se de l'allau.

En el rescat hi participen diversos helicòpters, així com socorristes i monitors d'esquí que s'han prestat com a voluntaris.

Els mitjans francesos han recordat avui que des del principi de la temporada d'esquí s'han desencadenat tretze allaus als Alps i els Pirineus, amb tres morts fins avui. La temporada passada hi va haver 21 víctimes mortals.