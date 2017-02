Anticorrupció demana l'ingrés immediat a la presó de Correa, Crespo i "El Bigotes"

La Fiscalia Anticorrupció ha demanat aquest dimarts l'ingrés a la presó dels caps de la trama Gürtel Francisco Correa, Pablo Crespo i Álvaro Pérez "el Bigotes" després de les seves condemnes per associació il·lícita, tràfic d'influències, malversació i suborn en la peça de l'expositor valencià a la fira Fitur.

Segons han informat fonts de la Fiscalia, aquestes peticions s'han formulat durant les compareixences dels condemnats al Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de la Comunitat Valenciana per a comunicar-los les mesures que han de complir després de fer pública la sentència del cas el passat divendres.

Les audiències al Palau de Justícia de València a Correa i Crespo per comunicar-los aquestes mesures ja s'han celebrat i cap a les 11.30 hores ha començat la prevista amb Álvaro Pérez "el Bigotes". Diverses persones han entrat al Palau de Justícia de València amb bosses d'esport amb roba per Correa i Crespo, perquè, segons ha explicat un dels advocats d'aquest últim, "no hi ha intenció d'eludir a la justícia".

Francisco Correa ha estat condemnat a 13 anys de presó (3 per associació il·lícita, 1 per tràfic d'influències, 6 per malversació i 3 per suborn actiu). A més, se li reclama una multa de 3.914.000 euros i 27 anys d'inhabilitació especial per a l'exercici d'ocupacions o càrrecs públics relacionats amb activitats pròpies de la contractació administrativa.

Pablo Crespo ha estat condemnat a 13 anys i 3 mesos (2 anys i 6 mesos per associació il·lícita, 1 per tràfic d'influències, 6 per malversació, 1 any i 9 mesos per falsedat i 2 per suborn actiu). Se li reclama una multa de 3.920.400 euros i 24 anys d'inhabilitació.

Álvaro Pérez "el Bigotes" ha estat condemnat a 12 anys i 3 mesos de presó (18 mesos per associació il·lícita, 1 any per tràfic d'influències, 6 anys per malversació, 1 any i 9 mesos per falsedat i 2 anys per suborn). Se li reclama una multa de 3.920.400 i 17 anys d'inhabilitació.