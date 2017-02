L´Eurocambra aprova el tractat de lliure comerç entre la Unió Europea i Canadà

El Parlament Europeu (PE) va aprovar per àmplia majoria el tractat de lliure comerç i inversions entre la Unió Europea i Canadà (CETA), que estreny el vincle entre les dues potències en la nova conjuntura internacional nascuda de la victòria de Donald Trump als EUA. El nou capítol de relacions entre la UE i Canadà seguirà escrivint-se a Estrasburg avui, amb una intervenció solemne davant el ple del primer ministre canadenc, Justin Trudeau. L'objectiu del CETA és eliminar barreres aranzelàries amb el Canadà i facilitar l'intercanvi comercial i d'inversions de béns i serveis. Els favorables apunten que estalviarà fins a 500 milions d'euros en taxes duaneres i crearà centenars de milers de nous llocs de treball, entre ells per a l'agricultura, un sector tradicionalment proteccionista al qual s'ha compensat amb clàusules de salvaguarda per als productes d'indicació geogràfica, entre d'altres mesures.

L'Eurocambra ha forçat a més que l'instrument d'arbitratge de conflictes d'inversions, que alguns grups consideraven que donava poques garanties públiques, ara s'hagi convertit en un tribunal permanent amb jutges nomenats pels governs. El CETA no podia aprovar-se sense el vistiplau del Parlament Europeu.