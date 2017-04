Dos joves, amenaçats pels fets de la «Madrugá» de Sevilla

Dos joves de 18 i 17 anys van denunciar a comissaria que han patit amenaces després de ser assenyalats com a autors dels disturbis succeïts a Sevilla durant la «Madrugá», tot i que la policia no té constància que hagin participat en els fets. La denúncia va ser presentada dissabte a la nit al lloc de la Policia Nacional de la localitat sevillana de Dos Hermanas, on es van presentar els dos joves, un d'ells acompanyat per la seva mare en ser menor d'edat.

En aquesta, tots dos admeten que als seus comptes de la xarxa social Instagram «van pujar una foto en la qual se'ls veia tots dos, així com un tercer amic, en disposició de sortir a gaudir de l'esmentada matinada, posant al comentari 'Sevilla tremolarà'».

Asseguren, però, que van ser «igualment víctimes de les estampides, així com de desordres que es van originar per part de terceres persones». Un d'ells, el de 17 anys, va pujar posteriorment una foto amb el comentari «guapet abans de la catàstrofe» i «putasemanasanta». Arran d'això, han rebut «tota mena d'insults i amenaces, acusant-los d'haver estat els causants dels disturbis».