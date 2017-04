Segueix fugit l´home que va retransmetre als EUA un assassinat per Facebook

El nord-americà Steve Stephens, que diumenge va assassinar un ancià a boca de canó a Cleveland (Ohio, Estats Units) i va pujar el vídeo a Facebook, segueix fugat malgrat el creixent setge de les autoritats, que actuen contra rellotge per evitar que materialitzi les seves amenaces de seguir matant. El cap de Policia de Cleveland, Calvin Williams, va assegurar que el setge policial es va a ampliar davant la possibilitat que Stephens hagi aconseguit fugir als estats veïns de Pennsilvània, Indiana, Michigan i fins i tot Nova York, on el sospitós té família.



La prioritat de les forces de seguretat, que ara compten amb l'ajuda del Buró Federal d'Investigació (FBI), és que el sospitós no segueixi matant, com va assegurar que faria en altres vídeos que va pujar a la xarxa social després de l'assassinat.



Les autoritats federals han ofert una recompensa de 50.000 dòlars per als que puguin oferir informació per arrestar el sospitós, al qual han demanat que s'entregui.



L'alcalde de Cleveland, Frank Jackson, va assegurar que estan «intensificant els intents de trobar i entregar a la Justícia Stephens», les fotos del qual s'han distribuït a la premsa, juntament amb la descripció i matrícula del vehicle que conduïa en el moment de l'assassinat, un Ford Fusion color blanc. Stephens va matar diumenge a trets en directe a través de Facebook Robert Godwin, de 74 anys, a qui va triar suposadament a l'atzar, mentre que en altres vídeos a la xarxa social assegurava haver matat 15 persones.