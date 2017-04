Detenen l'expresident madrileny Ignacio González per corrupció al Canal de Isabel II

La Guàrdia Civil va detenir l'expresident de la Comunitat de Madrid Ignacio González en una operació dirigida pel jutge de l'Audiència Nacional Eloy Velasco contra la corrupció en la gestió del Canal de Isabel II en la qual han estat arrestades 12 persones. El jutge, en el marc de l'operació Lezo, investiga presumptes delictes de prevaricació, organització criminal, malversació, suborn, blanqueig, frau, falsificació documental i corrupció en els negocis. És a dir, si van desviar fons del Canal, entitat pública presidida per González entre 2003 i 2012, per enriquir-se.

A més de l'expresident madrileny, van ser detinguts seu germà Pablo, directiu de Mercasa, la seu de la qual va ser escorcollada, i Edmundo Rodríguez Sobrino, considerat home fort de González a l'Amèrica Llatina i cessat fa un any com a president de Inassa, filial colombiana del Canal, que gestiona contractes d'aigua a la resta de països sud-americans. Va ser arrestada també María Fernanda Richmond, exdirectora financera del Canal.

Els agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil van practicar diversos escorcolls, entre ells el de la seu del Canal, el del domicili d'Ignacio González, el del seu despatx o el de la seu de Subastas Segre, presidida per Lourdes Cavero, dona de l'expresident madrileny i investigada en la causa. I en aquestes indagacions, a més de les detencions i escorcolls ordenats, el jutge va citar com a testimonis cinc persones, inclosa l'actual presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, i el conseller de Presidència i responsable del Canal, Ángel Garrido.

Ells van portar a la Fiscalia al juliol de 2016 les seves sospites sobre les presumptes pràctiques fraudulentes en la gestió del Canal a l'etapa anterior. La Fiscalia Anticorrupció investigava els fets des d'octubre de 2015, però a l'estiu de l'any passat es va judicialitzar el cas.

Poc després de la presentació d'aquesta denúncia, l'actual president del Canal de Isabel II, Ángel Garrido, va ordenar el tancament d'una desena d'empreses que a Llatinoamèrica tenien poca activitat o aquesta no es corresponia amb les relatives al cicle integral de l'aigua.



Empresa descapitalitzada

Una d'aquestes empreses va ser la brasilera Emissao Engenharia i Construçoes, en aquest cas comprada el 2013. Segons una denúncia presentada aquell mateix any per PSOE, Podem i Ciutadans, l'empresa Emissao es va comprar per 21,4 milions d'euros, un mes després el seu patrimoni net era de 10,6 milions i un altre any després de només 5,3 milions.

Precisament, una de les mesures que va prendre el Govern de Cifuentes va ser cessar Edmundo Rodríguez Sobrino com a responsable de la filial del Canal a Llatinoamèrica en aparèixer el seu nom en els papers de Panamà.

Els altres citats pel jutge com a testimonis són la cap de Gabinet de Cifuentes, Marisa González, l'actual director general del Canal, Rafael Prieto, i el president del grup Atresmedia i de Planeta, José Crehueras. Els tres van declarar al matí, i a la tarda el jutge es va desplaçar als despatxos de Cifuentes i Garrido per prendre'ls declaració en ells.

El jutge Velasco va assistir a la tarda a la presentació del seu llibre en plena operació Lezo i va explicar a l'inici de l'acte que havia acudit per respecte als assistents tot i que estava «cansadíssim» i que haurà de seguir amb una operació que va qualificar de «complicada». El magistrat va afegir que havia decidit acudir tot i que podria semblar que «no era el dia indicat» i que estava «cansadíssim, m'he aixecat a les 5 del matí».