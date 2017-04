Esperanza Aguirre plora al parlar de la imputació de la seva ma dreta

L'expresidenta de la Comunitat de Madrid Esperanza Aguirre s'ha emocionat avui i no ha pogut evitar trencar a plorar davant els periodistes després de la seva declaració en el judici de Gürtel a referir-se a la detenció del seu successor, Ignacio González, com una cosa "molt lamentable" .

Ho ha fet davant un núvol de periodistes després de tres hores de compareixença com a testimoni en el judici de Gürtel, en un dia que ha qualificat com "veritablement trist" després de l'arrest de González, el que va ser la seva mà dreta i al qual va designar com a successor al capdavant de la Comunitat de Madrid quan el 2012 va decidir deixar el càrrec, per suposada corrupció al Canal d'Isabel II.

"Si és culpable, per a mi, que he posat la meva confiança en ell durant tants anys, és un pal veritablement molt, molt rellevant", ha dit Aguirre.

Però ha remarcat: "Si no ho és, jo també estic commocionada perquè el calvari que està passant i el que li queda per passar, perquè la justícia a Espanya és molt lenta, també ho seria".