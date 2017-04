Escorcolls a diverses grans empreses en relació amb el finançament il·legal del PP

La Guàrdia Civil va irrompre a les instal·lacions de la constructora OHL, en les de l'empresa tecnològica Indra i en les de la companyia de serveis aeronàutics Saerco en el marc de l'Operació Lezo. Aquestes entrades es van produir després que el jutge Eloy Velasco ordenés nous escorcolls, per buscar proves del finançament il·legal del PP de Madrid. En concret, aquesta part de la investigació es basa en les sospites sobre el finançament de la campanya del PP a les eleccions autonòmiques de Madrid de 2011, en què Esperanza Aguirre va revalidar la seva majoria absoluta. La Guàrdia Civil també va sol·licitar informació a l'auditora PricewaterhouseCoopers (PwC).

Una part de la investigació es troba encara sota secret de sumari. La primera jornada d'aquesta operació policial va generar diverses detencions, entre elles la de l'expresident de la Comunitat de Madrid Ignacio González. En l'Operació Lezo van ser arrestades dimecres 11 persones més, entre elles Pablo González, germà d'Ignacio González; així com el seu antic home de confiança a l'empresa d'aigües, Edmundo Rodríguez Sobrino, actual conseller delegat de l'empresa editora de La Razón. El nombre d'imputats supera la vintena, entre ells el president del diari, Mauricio Casals, i el director, Francisco Marhuenda.

L'exconseller delegat de l'Agència Informàtica de la Comunitat de Madrid José Martínez Nicolás és un altre dels arrestats. Després d'aquesta detenció, els agents de la UCO van escorcollar la seu de l'Agència Informàtica de la Comunitat de Madrid, que també va estar immersa en l'operació Púnica.

Per part seva, un portaveu d'OHL va confirmar que la Guàrdia Civil havia acudit a reclamar informació i va assegurar que la companyia està col·laborant al cent per cent amb les forces de seguretat, però va insistir a negar que l'empresa hagi pagat cap comissió a cap partit. Fonts d'Indra també van reconèixer que agents de l'Institut Armat es van personar per a reclamar informació i van mostrar la seva disposició a col·laborar amb la justícia.

En el cas de PwC, un portaveu de la companyia va assegurar que agents de la UCO havien acudit a la seu central «per demanar documentació sobre ICM, l'Agència Informàtica de la Comunitat de Madrid». Els agents, va explicar aquest portaveu, van mantenir una reunió per demanar documents que se'ls van facilitar i van sol·licitar veure el soci de la firma que es va encarregar del compte d'ICM del qual PWC va ser proveïdor. El soci també va lliurar la documentació sobre contractes que se li va demanar.



Aguirre, emocionada

L'expresidenta de la Comunitat de Madrid Esperanza Aguirre es va emocionar i va estar a punt de trencar a plorar en referir-se a la detenció del seu successor, Ignacio González, com quelcom «molt lamentable». «Si és culpable, per a mi, que he posat la meva confiança en ell durant tants anys, és un pal veritablement molt, molt rellevant», va dir Aguirre.

Però va destacar que «si no ho és, jo també estic commocionada perquè el calvari que està passant i el que li queda per passar, perquè la justícia a Espanya és molt lenta, també ho seria». Aguirre va explicar que el fons de l'assumpte està relacionat amb una empresa que el Canal va comprar el 2013 quan ella ja no hi era com a presidenta.