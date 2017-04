Dos «intermediaris» del desarmament d´ETA, denunciats

El Col·lectiu de Víctimes del Terrorisme, Covite, va denunciar davant l'Audiència Nacional els «intermediaris» del desarmament d'ETA Jean Noël Etcheverry i Michel Berhocoirigoin per un presumpte delicte de col·laboració amb organització terrorista, encobriment i tinença i dipòsit d'armes. Segons va explicar Covite en una nota, els ciutadans francesos Jean Noël Etcheverrry i Michel Berhocoirigoin van participar en el «suposat desarmament d'ETA» al desembre de 2016 a Louhossoa (França), on es va confiscar un dipòsit d'armes i explosius i es va detenir cinc persones



La denúncia presentada per Covite davant l'Audiència Nacional recorda que ja s'ha cursat a França una comissió rogatòria sobre l'escenificació del lliurament d'armes realitzada a Baiona (França) el passat 8 d'abril per determinar si alguna d'elles «forma part d'algun procediment obert contra la banda terrorista».



No obstant això, «no es té coneixement» que s'hagi actuat igual respecte l'armament confiscat a ETA a Louhossoa, que «pot correspondre a l'altre 15%» i que «és igualment necessari per a la investigació dels prop de 300 assassinats terroristes de ciutadans espanyols no aclarits», entre altres delictes. Per aquesta raó, sol·licita que també s'acordi demanar auxili judicial en aquest cas cursant una nova comissió rogatòria a França.



En un altre ordre de coses, ETA va mentir en l'escenificació de la seva rendició, els autoanomenats «artesans de la pau» van mentir i, per extensió, també van deixar de complir amb la seva obligació els membres de la Comissió Internacional de Verificació encapçalats pel professor Ram Mannikalingam. En realitat, l'organització terrorista no va lliurar 120 armes distribuïdes en vuit amagatalls -tal com van anunciar tots ells en els actes oficials i rodes de premsa organitzats el passat dia 8-, sinó que, segons el recompte fet per les autoritats franceses, només van posar a disposició de la policia 53 pistoles i 10 armes llargues.





Suspensió de pena a França



Per altra banda, la justícia francesa va acceptar suspendre la pena de l'etarra Oier Gómez Mielgo, greument malalt per un càncer, i examinarà la demanda d'alliberament dels seus advocats, que volen que se'l pugui traslladar a un hospital proper a la família.