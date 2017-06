L'oposició veneçolana fa una crida a organitzar una «protesta permanent»

L'oposició veneçolana reunida a la Mesa de la Unitat Democràtica (MUD) va anunciar la seva decisió de no reconèixer el Govern de Nicolás Maduro i la convocatòria de l'Assemblea Nacional Constituent (ANC) alhora que va fer una crida a organitzar una «protesta permanent». La MUD va assenyalar que «l'actual règim s'ha posat al marge de la Constitució i en conseqüència la seva autoritat i decisions són inconstitucionals i no poden ser reconegudes ni obeïdes per ningú segons l'article 350 de la Constitució», va dir el president de la Cambra, l'opositor Julio Borges.

El diputat, que va parlar com a portaveu de l'aliança, va llegir un comunicat en què s'explicava que no es pot «esperar sota cap concepte fins al 30 de juliol», dia en què està prevista l'elecció de la Constituent. Va considerar, en aquest sentit, que «és indispensable passar a una nova etapa de lluita popular» en què, va dir, s'han d'«integrar tots els factors socials dels més diversos sectors del nostre país».

Per altra banda, tres militars veneçolans van ser detinguts per la seva presumpta responsabilitat en l'assassinat de Fabián Urbina, un jove de 17 anys que va ser ferit de bala durant una protesta antigovernamental a Caracas, segons va assenyalar el Defensor del Poble, Tarek William Saab. A través del seu compte a la xarxa social Twitter, Saab va indicar que els militars detinguts van ser el sergent primer Raymon Àvila, i els sergents segons Johan Rojas i Jesús Báez.