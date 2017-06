Els europeus amb 5 anys al Regne Unit mantindran la residència

La primera ministra britànica, Theresa May, va proposar als líders de la Unió Europea que els europeus amb cinc anys de residència al Regne Unit mantinguin el seu estatus d'establiment permanent un cop es materialitzi la sortida de Londres de la UE. May, que va revelar al Consell Europeu els seus plans per als tres milions d'europeus que viuran al Regne Unit després del Brexit, va reiterar que la reciprocitat és vital i que les dues parts han d'acordar els termes i crear certesa el més aviat possible en les negociacions.

May va aclarir que es concedirà l'estatus britànic d'establiment a qualsevol ciutadà de la UE al Regne Unit amb cinc anys de residència en una data específica entre el moment d'activació de l'article 50 dels tractats per a la sortida del país (març de 2017) i el moment de la sortida efectiva del país, prevista per al març de 2019. A aquestes persones se les tractarà com si fossin ciutadans britànics pel que fa a l'assistència sanitària, l'educació, els beneficis i les pensions.

A qualsevol ciutadà de la UE amb menys de cinc anys de residència que arribi abans d'una data de tall se li donarà temps per quedar-se fins que compleixi aquests cinc anys per poder obtenir l'estatut britànic d'establiment. Segons la primera ministra britànica, aquesta data específica de tall, que encara ha de ser discutida, no ha de ser anterior a l'activació de l'article 50 ni posterior a la de sortida del país de la Unió.

May també va parlar d'un període de gràcia la durada del qual encara ha de ser determinada, però que espera que no sigui superior a dos anys, per tal de permetre que els europeus regularitzin el seu estatus al país. A més, va insistir que tots els ciutadans que arribin abans que el Regne Unit deixi la UE tindran l'oportunitat de regularitzar la seva situació segons les noves normes. Fins que el Regne Unit sigui un Estat tercer, va deixar clar que tots els europeus residents allà tindran els seus drets protegits.

Els líders dels països que romandran a la Unió Europea després de la sortida del Regne Unit van acordar un procés en quatre fases que culminarà al novembre per triar les noves seus de l'Agència del Medicament i l'Autoritat Bancària Europea, que hauran abandonar Londres.



L'esperança de Tajani

Per part seva, el president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, va afirmar que és possible revertir el Brexit si el Regne Unit vol fer marxa enrere i els Vint-i-set ho acorden, encara que va aclarir que es tracta d'una decisió «presa pels britànics». Tajani va deixar clar que el Brexit és una posició del Regne Unit, no de la UE, encara que va explicar que «és possible» aconseguir una solució per la qual el país britànic romangui al club comunitari si les dues parts estan d'acord, si bé va puntualitzar que seria necessari el vot unànime dels altres 27 estats membres.

Paral·lelament, els líders de la UE van acordar prolongar sis mesos més les sancions econòmiques a Rússia pel seu paper en la crisi separatista a l'est d'Ucraïna i per no haver aplicat suficientment els acords de pau de Minsk. Els líders de la UE van escoltar de la cancellera alemanya, Angela Merkel, i del president francès, Emmanuel Macron, les últimes informacions sobre la situació a l'est d'Ucraïna.