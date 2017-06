Mor un ciclista atropellat per un conductor que fuig a Toledo

Un ciclista va perdre la vida a Palomeque (Toledo) atropellat per un conductor que va fugir, segons va informar el director general de Trànsit, Gregorio Serrano, que va demanar ajuda ciutadana per localitzar l'autor del succés. Al seu compte personal de Twitter, Serrano va explicar que el succés va tenir lloc al quilòmetre 16 de la CM-4004, on es va localitzar abandonat el vehicle suposadament causant de l'atropellament. Els agents van prendre empremtes per identificar el conductor.

La Guàrdia Civil va instar a trucar al 062 les persones que puguin tenir informació per localitzar l'autor. Amb aquest últim cas ja són 22 els ciclistes que han perdut la vida aquest any a les carreteres espanyoles, una xifra rècord a aquestes alçades d'any.