Renfe esgota en una hora els 25.000 bitllets a 25 euros

Els més de 25.000 bitllets d'AVE que Renfe posava a la venda aquest diumenge amb preu d'oferta, a 25 euros, s'han esgotat abans de la una de la matinada. En total, l'empresa ha venut 25.900 bitllets entre les 00.00 hores i les 00.54 hores i ha rebut en aquest lapse de temps més de 2,1 milions de consultes de trens, segons ha informat.

L'empresa porta diversos mesos posant milers de bitllets de tren d'alta velocitat a aquest preu el dia 25 de cada mes, per commemorar el 25 aniversari de l'AVE. En les dues vendes anteriors, l'àmplia demanda, amb més de 25.000 accessos a la pàgina per minut, va obligar Renfe a reforçar la seva pàgina web i a adoptar mesures per evitar el bloqueig del sistema de venda de cara a noves promocions.

Després d'aquestes mesures, la posada en marxa de més de 25.000 bitllets en oferta, la pàgina web de la companyia ha arribat a registrar fins a 50.000 accessos per minut a partir de les 00.00 hores i fins que s'han esgotat els bitllets ha registrat 3,4 milions de pàgines vistes i una mitjana de 38.000 consultes de bitllets de tren per minut. Finalment, a les 00.54 hores ha comunicat a través de les seves xarxes socials que ja s'havien esgotat els bitllets posats a la venda a un preu especial.