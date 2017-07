Trump i Putin acorden una treva a Síria en el seu primer cara a cara

Els presidents dels EUA i Rússia, Donald Trump i Vladímir Putin, van acordar ahir en una reunió en el marc del G20 una treva al sud-oest de Síria que entrarà en vigor al migdia, hora local, de demà, 9 de juliol.

Segons va informar el ministre d'Exteriors de Rússia, Serguei Lavrov, en una compareixença a Hamburg, on se celebra la cimera del G-20, els dos líders es van comprometre a més a assegurar que «totes les parts» implicades en el conflicte respecten l'alto el foc .

Experts de Rússia, els EUA i Jordània han conclòs la seva feina a Amman i «han consensuat un memoràndum sobre la creació d'una zona de distensió al sud-oest de Síria, a les zones de Daraa, Al Quneitra i As-Suwayda», va explicar Lavrov.

«En aquesta zona regirà l'alto el foc a partir de les 12.00 hora local de Damasc del 9 de juny», va afegir el cap de la diplomàcia russa. Trump i Putin van segellar un memoràndum d'entesa, en el qual també està involucrada Jordània, amb interès en respectar la «sobirania» de Síria i de fer avançar el procés cap a un «acord polític», va afegir Lavrov. Segons el parer de Lavrov, Putin i Trump «es mouen en primer lloc pels interessos nacionals dels seus països», tot i que entenen, tot i això «com a interès la recerca d'acords en lloc de la confrontació, sense intentar crear problemes on no n'hi ha».



«Canal bilateral» per Ucraïna

Ambdós mandataris també van acordar ahir obrir un «canal bilateral» de comunicació entre Washington i Moscou per abordar el conflicte a Ucraïna.

Després de la reunió, el secretari d'Estat dels EUA, Rex Tillerson, va assegurar ahir que el president nord-americà, Donald Trump, va pressionar al seu homòleg rus, Vladímir Putin, sobre la ingerència russa a les eleccions. Putin va negar que aquesta ingerència fora orquestrada pel govern rus i va demanar «proves» que Rússia va tenir un paper a l'hora d'afectar el resultat de les eleccions en contra de la candidata demòcrata, Hillary Clinton.

Després de la reunió es van divulgar versions contradictòries de la discussió entre Donald Trump i Vladimir Putin sobre l'anomenada trama russa, amb el ministre d'Exteriors rus, Serguei Lavrov, assegurant que Trump va treure ferro a l'assumpte i va donar per fet que no hi ha proves sobre la ingerència russa.

Els països del G-20 es van comprometre avui a reforçar la cooperació internacional en la lluita contra el terrorisme gihadista, a millorar l'intercanvi d'informació en aquest àmbit, ofegar les seves fonts de finançament i evitar la seva propagada a les xarxes socials. Per la seva banda, el president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, va posar ahir a Espanya davant els líders del G-20 com un exemple de creixement econòmic i de creació d'ocupació, gràcies a les reformes dels últims anys i als beneficis del lliure comerç.Va ser un debat en el marc de l'anomenat «retir» dels caps d'Estat i de Govern dels països nats del G-20, entre els quals Espanya hi era per la invitació de la canceller alemanya Angela Merkel.