Evacuacions a Florida i la República Dominicana per l'arribada d'«Irma»

Residents i turistes del sud de Florida (EUA) van començar l'evacuació davant l'amenaça que l'huracà Irma, el més gran del qual es té registre a l'Atlàntic, arribi a aquesta regió durant el cap de setmana. Els comtats de Monroe, a l'extrem sud de Florida, i de Miami-Dade, estan en estat d'emergència en trobar-se a la trajectòria que els experts del Centre Nacional d'Huracans preveuen per a l'ull del cicló, que mou vents de 295 quilòmetres per hora.

El governador de Florida, Rick Scott, va demanar ,als residents de la regió que estiguin preparats, ja que Irma és «més gran, més fort i més ràpid» que Andrew, que es pren com a referència com a huracà devastador des que el 1992 va destruir milers d'habitatges i va provocar la mort de 26 persones al sud de Florida.

Paral·lelament, el Centre d'Operacions d'Emergències dominicà va ordenar l'evacuació obligatòria a les zones vulnerables de les províncies declarades en alerta roja. Disset províncies, entre elles Santo Domingo, la capital, es troben en alerta roja (màxima), 12 en alerta groga (intermèdia) i tres en verd (mínima). Haití també va declarar l'alerta roja a tot el país davant l'avanç de l'huracà.

Irma va deixar un camí de destrucció, amb desigual impacte segons les illes, al seu pas per les Antilles Menors en el seu recorregut cap a l'oest, on impactarà amb Puerto Rico, amb destrosses en infraestructures i comunicacions, encara que no es va informar de morts.

Els mitjans locals i les xarxes socials van mostrar imatges de la destrucció causada per Irma, que va colpejar la regió amb desigual virulència i va causar greus inundacions. L'illa de San Martí, situada a uns 250 quilòmetres a l'est de Puerto Rico, va ser un dels territoris més castigats de les Antilles Menors, amb inundacions que van arrossegar tota mena d'objectes, amb l'estació de bombers fortament afectada i sostres literalment arrencats d'habitatges.