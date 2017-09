Multen la família de Franco per cancel·lar les visites al Pazo de Meirás

La Conselleria gallega de Cultura ha imposat una multa de 4.500 euros als familiars de Francisco Franco i ha obert diligències per l'anunci de la Fundació que porta el nom del dictador de la cancel·lació de les visites al Pazo de Meirás. El palauet, situat al municipi corunyès de Sada i que va pertànyer a la comtessa de Pardo Bazán, va ser comprat als seus hereus el 1939 per un grup franquista que el va obsequiar com a «regal del poble» al dictador, qui passava temporades en aquesta propietat a la qual encara acostumen a estiuejar els seus familiars. El 2008 la Xunta la va declarar bé d'interès cultural, cosa que obliga els familiars de Franco a obrir-lo al públic quatre dies al mes, encara que van recórrer a tot tipus d'obstacles per evitar-ho, inclòs un procés judicial que va culminar l'any 2010 amb una sentència del Tribunal Suprem que ratifica aquesta decisió del Govern gallec.