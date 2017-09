L´oposició pacta unir-se per demanar la tornada de la sanitat universal

La majoria dels partits de l'oposició van signar un pacte, a proposta de més de 70 organitzacions de la societat civil, pel qual es comprometen a promoure mesures legislatives per recuperar una sanitat pública i universal, cinc anys després de l'entrada en vigor de la reforma sanitària.

PSOE, Podem, En comú Podem, En Marea, Izquierda Unida, PNB, Compromís, ERC, PDeCAT, Nueva Canarias, Coalición Canaria i EH-Bildu van subscriure l'acord al Congrés dels Diputats, la finalitat del qual és la derogació del Reial Decret de 2012 per garantir «un Sistema Nacional de Salut solidari i de qualitat que torni a convertir-se en un pilar de l'Estat Social de Dret».

«Avui estem aquí presents representants de les organitzacions sanitàries, socials, sindicals i polítiques per plantar cara i intentar posar fi a una injustícia que dura ja cinc anys. Massa temps», va assenyalar José Félix Hoyo, president de Médicos del Mundo, en representació de totes les organitzacions signants.

La Xarxa de Denúncia i Resistència al Reial Decret, que engloba les organitzacions civils impulsores de l'acord, ha documentat des de gener de 2014 més de 3.300 casos d'exclusió sanitària, entre els quals hi ha situacions de desatenció de malalties greus, dones embarassades i menors en situació irregular. Al pacte no s'ha unit Cs, partit que en paral·lel ha presentat una proposició no de llei en què demana modificacions oportunes per restablir la universalitat que va limitar el Reial Decret.