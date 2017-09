Almenys quatre morts en un atemptat suïcida en un estadi de criquet de Kabul

Almenys quatre persones, entre elles un insurgent, van morir i dotze més van resultar ferides en un atac suïcida als voltants del principal estadi de criquet de Kabul, on es disputava un partit d'una important lliga domèstica amb participació de jugadors internacionals. Un atacant suïcida va fer detonar els explosius que portava a escassos 500 metres de l'estadi, on es jugava un partit de la lliga T-20 amb presència d'una trentena de jugadors i entrenadors estrangers, va explicar el portaveu de la Policia de la capital, Basir Mujahid. L'atacant va ser identificat per les forces de seguretat en el primer control de seguretat d'accés al recinte, on pretenia entrar, i va fer esclatar els explosius matant dos civils i un policia. Mujahid va afirmar que cap dels espectadors ni jugadors es troba entre les víctimes. Almenys dotze persones més van resultar ferides en l'acció, segons va dir el portaveu del Ministeri de Salut Pública, Ismail Kawusi.

«Res va passar dins de l'estadi i el partit s'ha reprès amb normalitat», va assenyalar el portaveu del Consell Afganès de criquet mascul, Farid Ahmad Hotak, tot afegint que tampoc hi va haver problemes de seguretat als voltants del recinte, on hi va haver relativa calma.