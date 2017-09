Arresten dos amos de restaurants on els empleats no van descansar en anys

La Policia Nacional va detenir a Mallorca dos responsables de set restaurants de menjar indi i colombià per obligar els seus treballadors a realitzar jornades laborals de més de 12 hores tots els dies de la setmana, de vegades sense contracte laboral i sense cap dia lliure durant anys. En els últims anys, més de 200 persones han estat contractades per treballar en els restaurants de menjar indi i colombià que regenten els dos homes arrestats com a presumptes autors de diversos delictes contra els drets dels treballadors.

Dimecres passat, la Policia Nacional va desenvolupar simultàniament inspeccions laborals als restaurants denunciats, on alguns treballadors van ratificar que no es complien les condicions del conveni col·lectiu i va ser detingut el titular dels negocis, un home espanyol nascut a l'Índia, de 50 anys, i l'encarregat, també d'origen indi, de 41 anys.

Segons la investigació policial, iniciada per la denúncia d'un treballador per suposada explotació, els arrestats sotmetien els seus empleats a jornades maratonianes de més de 12 hores i els negaven la possibilitat de fer festa algun dia. Les indagacions van permetre comprovar que en els últims anys havien passat pels restaurants dels investigats més de 200 treballadors i que actualment explotaven set negocis.

Els empleats eren obligats a treballar tots els dies de la setmana, de vegades sense contracte laboral o amb contractes per menys hores de les realment realitzades.