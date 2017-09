Corea del Nord llança un nou míssil que sobrevola el nord del Japó

Tancs sud-coreans fan maniobres per prevenir un possible atac del veí del nord.

Tancs sud-coreans fan maniobres per prevenir un possible atac del veí del nord. JEON HEON-KYUN/efe

Corea del Nord va tornar a desafiar la comunitat internacional amb el llançament d'un nou míssil que va sobrevolar el nord del Japó, dies després que l'ONU imposés dures sancions al règim de Kim Jong-un per la seva última prova nuclear. El llançament es va produir poc abans de dos quarts de set del matí hora local des de l'aeroport de Pyongyang en direcció est, el projectil va sobrevolar l'illa japonesa de Hokkaido (nord del Japó) i va caure uns 20 minuts després a aigües de l'oceà Pacífic, a uns 2.000 quilòmetres del territori nipó.

Les autoritats de Seül i Washington van detallar que el projectil va arribar a una altitud de 770 quilòmetres i va volar uns 3.700 quilòmetres, de manera que es creu que es tracta d'un míssil d'abast intermedi Hwasong-12. El projectil va superar així la distància dels altres dos tests anteriors amb models similars i va mostrar un abast suficient per arribar a l'illa de Guam, que acull importants bases nord-americanes a la regió.

Al nord de l'arxipèlag japonès les sirenes i alarmes de mòbil van avisar els ciutadans del llançament, tot i que les autoritats nipnes van informar que no s'havia produït cap contratemps.

El secretari general de l'ONU, António Guterres, va qualificar de «manifesta violació» de les resolucions del Consell de Seguretat la nova prova balística realitzada per Corea del Nord. Guterres va demanar als líders del règim de Pyongyang que cessin en aquestes pràctiques.

Per part seva, el Govern nord-americà va insistir que l'«opció militar» segueix sobre la taula respecte Corea del Nord, però va aclarir que no és la preferible. En la mateixa línia es va expressar Nikki Haley, ambaixadora dels EUA davant les Nacions Unides, que va afirmar que la prioritat ara és continuar amb les sancions econòmiques contra el règim nord-coreà, com les aprovades pel Consell de Seguretat de l'ONU.