En marxa la 184a edició de la tradicional Oktoberfest de Munic

L'Oktoberfest de Munic, la festa de la cervesa més multitudinària del món, va obrir portes ahir al migdia amb un reforç en les mesures de seguretat per evitar atemptats terroristes. La cervesa va començar a córrer després que l'alcalde de Munic, Dieter Reiter, fes dos cops de martell a l'aixeta al crit de « O'zapft is!. Auf eine friedliche Wiesn!», és a dir, «És obert! Per un prat pacífic», en referència al recinte on se celebra la festa, el Prat de Teresa. Com marca la tradició, l'alcalde va servir al cap de Govern bàvar la primera gerra de litre, que aquest any costa 10,95 euros, 25 cèntims més que en l'edició anterior.