El torero Juan José Padilla es cobreix a la plaça amb una bandera franquista

El torero Juan José Padilla es va cobrir divendres amb una bandera franquista després de finalitzar una cursa de braus a Villacarrillo (Jaén), un gest que ha suscitat dures crítiques i que el destre ha atribuït a un malentès. «Sento profundament si a algú l'ha ofès veure'm amb aquesta bandera. No era meva, me la van llançar des del públic, com passa en moltes places. Amb l'emoció del triomf no em vaig adonar de si la bandera era constitucional o no. No ho vaig veure, ni tampoc em vaig mirar a l'esquena», va declarar ahir el torero a través d'un portaveu. Padilla va defensar que no va voler «ofendre voluntàriament a ningú», ni tampoc provocar.

Després de la difusió de les imatges en què Padilla porta la bandera preconstitucional, les crítiques es van succeir al llarg del dia a Twitter, on polítics, periodistes i ciutadans anònims van condemnar el gest del torero.