Troben morta la jove mexicana desapareguda en un cotxe de Cabify

El cos de Mara Fernanda Castella, la jove de 19 anys que portava una setmana sense ser localitzada després d'agafar un cotxe de Cabify, va ser trobat ahir, segons van informar les autoritats de l'estat mexicà de Puebla.

Mara va ser vista per última vegada la matinada del 8 de setembre, quan va prendre un vehicle en sortir d'un bar de Cholula per anar a casa seva. Després de mitja hora de trajecte, el vehicle va arribar fins al domicili de la noia. No obstant això, la víctima no va baixar del cotxe, així que els seus familiars van presentar una denúncia per desaparició que va donar inici a una investigació.

El fiscal general de Puebla, Víctor Antonio Carrancà, va oferir ahir una roda de premsa en què va assenyalar que, d'acord amb les proves recollides, es pot suposar que Mara va ser assassinada el mateix dia de la seva desaparició, tot i que cal esperar els resultats de les proves pericials per confirmar-ho. Tot apunta que el conductor del cotxe, identificat com Ricardo «N», podria ser el pressumpte culpable en el delicte de privació il·legal de la llibertat de la jove i homicidi.