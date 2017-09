Investiguen casos de taponaments de lavabos a Ginebra amb bitllets de 500

La Fiscalia de Ginebra està investigant qui hi ha darrere d'un curiós succés. Algú està triturant bitllets de 500 euros i ja ha taponat diversos lavabos d'un banc i de diversos restaurants del centre de Ginebra. La xifra destruïda ascendeix a diverses desenes de milers d'euros. El primer descobriment es va fer als lavabos d'una sucursal del banc UBS al centre de la ciutat, i uns dies més tard als vàters de diversos restaurants propers, segons el diari local Tribune de Genève, que es va referir així a un succés que es va produir a principis de l'estiu.

Un portaveu de la Fiscalia de Ginebra, Vincent Derouand, va relatar que «probablement els bitllets van ser tallats amb tisores» i que es va començar a tenir notícies d'aquesta pràctica al maig. Encara que ell no va revelar qui podria estar darrere dels fets, el diari va assenyalar que podrien ser dues dones espanyoles que tenien guardats els diners en una caixa forta del banc afectat i que els volien destruir.

En tots els casos es van trobar desenes de bitllets de 500 euros, trencats i obstruint els vàters. La Policia helvètica va començar a investigar després de veure que es repetia el mateix patró a diversos llocs al mateix temps. De moment no hi ha una acusació concreta, ja que destruir els diners no és delicte a Suïssa. El rotatiu va assenyalar que el succés podria estar relacionat amb el canvi de legislació, ja que partir de l'any que ve el país helvètic haurà d'intercanviar informació sobre dipòsits amb la Unió Europea.