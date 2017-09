L´huracà «Maria» provoca nou morts a les Antilles i grans danys a Puerto Rico

El poderós huracà Maria va deixar danys «severs» a les infraestructures i habitatges de Puerto Rico durant les sis hores en les quals va assotar l'illa caribenya després de devastar a inicis d'aquesta setmana Dominica i Guadalupe, on va deixar almenys nou morts. Tal és la destrossa que van provocar els vents de fins a 250 quilòmetres per hora que va portar Maria, de categoria 4, que el governador boricua, Ricardo Roselló, va demanar al president dels EUA, Donald Trump, que declari l'illa zona de desastre.

Roselló va traçar un panorama del que Maria ha causat fins ara, des de desbordament de rius i inundacions fins a una maror ciclònica que ha arribat a 1,7 metres i onades superiors a 6 metres. «La cua de l'huracà portarà a Puerto Rico més pluja i més vent», va explicar Roselló, que va advertir que els serveis de rescat encara no poden sortir a complir les seves funcions fins que els vents baixin a 80 quilòmetres per hora, de manera que no tenen informes sobre els efectes a moltes zones, incloses possibles víctimes.

Després de deixar enrere Puerto Rico, el Maria va cedir part de la seva força i mantenia vents de 185 quilòmetres per hora, de manera que avui passarà per aigües properes a la costa nord-oriental de la República Dominicana.

Una de les primeres conseqüències del pas de l'huracà va ser la pèrdua de fluid elèctric a la pràctica totalitat de l'illa, així com la caiguda de les telecomunicacions, segons el director de l'Agència Estatal per al Maneig d'Emergències i Administració de Desastres de Puerto Rico, Abner Gómez. El dany a les estructures va ser tan important que l'alcaldessa de San Juan, Carmen Yulin Ruiz, va instar els ciutadans que comencessin el racionament, ja que, va anticipar, «estarem quatre dies sense llum».

Una de les principals preocupacions és la important crescuda de diversos rius de l'illa i les riuades i esllavissades de terra que puguin produir les intenses pluges. Entre d'altres, el riu Grande de Loíza i el riu La Plata, al nord de Puerto Rico, van sortir de la seva llera a causa de les fortes precipitacions i l'augment del nivell del mar que ha provocat l'huracà a l'illa.

El Maria va superar l' Irma com l'huracà més poderós de la temporada, amb una pressió de 909 mil·libars, hores abans d'arribar a la costa de Puerto Rico, que no rebia un cicló de categoria 4 des de 1932.

Precisament, l' Irma va passar per la costa nord-est de Puerto Rico a l'inici d'aquest mes, provocant tres morts, per prop d'una cinquantena de morts al Carib, i nombrosos danys materials. Tant l' Irma com el Maria van arribar a la categoria 5 a l'escala Saffir Simpson, la màxima.