Londres oferirà a la UE pagar 20.000 milions d'euros pel Brexit

La primera ministra britànica, Theresa May, oferirà aquesta setmana pagar almenys 20.000 milions d'euros per cobrir el forat pressupostari de la UE després de la retirada del Regne Unit del bloc, va informar el Financial Times (FT). L'assessor de May en matèria comunitària, Oliver Robbins, s'ha posat en contacte amb els seus col·legues de diverses capitals europees per indicar-los que, en el discurs que la cap del Govern farà demà a Florència, estarà inclosa l'oferta financera.

La primera ministra conservadora confia que l'oferta permeti desbloquejar les negociacions sobre el Brexit amb Brussel·les i passar a la segona fase de les converses, per tal de poder entrar a dialogar sobre les futures relacions comercials entre el Regne Unit i el bloc comunitari.

Els funcionaris britànics van assenyalar que el Regne Unit vol assegurar que cap Estat membre hagi de pagar més al pressupost comunitari o rebi menys diners d'ell fins al 2020, al final de l'actual període pressupostari de la UE.

La informació va ser publicada després que el titular d'Exteriors, Boris Johnson, indiqués que el Regne Unit no hauria de pagar a Brussel·les per accedir al mercat únic europeu després d'un període de transició. El diari va explicar que l'oferta de 20.000 milions d'euros permetrà cobrir projectes comunitaris compromesos. El Govern va informar dilluns que Oliver Robbins, principal funcionari que treballava en les negociacions britàniques sobre el Brexit, ha estat substituït.