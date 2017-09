Puerto Rico allarga el toc de queda a tota l´illa a causa de l´huracà «Maria»

El governador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, va anunciar ahir que perllonga «indefinidament» el toc de queda a l'illa per evitar la inseguretat ciutadana després del pas de l'huracà Maria. Després del cicló, Rosselló va imposar el toc de queda des de les sis del matí fins a les sis de la tarda fins ahir, dissabte, però divendres a la nit va anunciar que ampliava la mesura fins avui diumenge.

El nou horari del toc de queda serà des de les set del matí a les cinc de la tarda. Rosselló va explicar que ha decidit adoptar aquesta mesura «fins que passi l'emergència» i també perquè els ciutadans no obstaculitzin les vies i puguin passar els vehicles d'emergència i desenrunament.

Puerto Rico va confiar ahir que l'arribada de l'ajuda exterior des dels Estats Units contribueixi a millorar la situació a l'illa. El govern que lidera Ricardo Rosselló, que encara treballa per organitzar-se, s'esforça per tirar a caminar el país, que no s'espera que recobri completament el servei elèctric i d'aigua fins d'aquí a mesos.