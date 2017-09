Els líders europeus celebren la victòria de Merkel pel seu compromís amb la UE

El president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, va felicitar la cancellera alemanya, Angela Merkel, per la seva victòria a les eleccions del seu país i va destacar el seu compromís amb els ideals de la Unió Europea (UE). «Alemanya segueix compromesa amb les idees europees», va destacar Tajani, de la mateixa família política que Merkel (Partit Popular Europeu), a través de la xarxa social Twitter. «Ara treballarem junts per reformar Europa», va prometre.

El president del grup del Partit Popular Europeu (PPE) a l'Eurocambra, l'alemany Manfred Weber, va afirmar per la seva part que els votants alemanys «han donat als guanyadors de les eleccions, CDU i CSU un clar mandat per governar». «Angela Merkel representa l'èxit i l'estabilitat», va destacar, i va considerar que, amb ella, «Alemanya segueix sent un soci fort i de confiança per a Europa». Segons la seva opinió, la seva victòria és «un senyal de continuïtat i associació».

Per la seva banda, el president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, va felicitar la cancellera alemanya al seu compte de Twitter: «Felicito Angela Merkel per la victòria de la CDU a les eleccions generals. Una Alemanya forta en una Europa millor».

Paral·lelament, el portaveu del Partit Popular (PP) al Parlament Europeu, Esteban González Pons, va felicitar Merkel per un triomf que «donarà més estabilitat» a la Unió Europea. «La victòria de Merkel donarà més estabilitat a la UE i permetrà afrontar millor els reptes comuns. Gran majoria europeista a Alemanya·, va escriure l'europarlamentari a Twitter.

El primer ministre d'Holanda, Mark Rutte, també va felicitar Merkel i va confiar a seguir treballant amb ella. Per la seva banda, el ministre d'Exteriors de Bèlgica, Didier Reynders, va dir sentir-se «preocupat» per l'auge de l'extrema dreta a Alemanya. «Ha arribat el moment de posar en marxa reformes concretes a la Unió Europea», va apuntar.



El Front Nacional felicita l'AfD

També l'ultradretà Front Nacional francès (FN) va felicitar els seus aliats d'Alternativa per a Alemanya (AfD) pel que va considerar un «èxit històric», en haver obtingut més del 13% dels vots en les eleccions legislatives.

El secretari general del FN, Nicolas Bay, que és també copresident del grup Europa de les Nacions i de les Llibertats al Parlament Europeu del qual forma part l'AfD, va enviar als seus socis alemanys les «més caloroses felicitacions per aquest resultat històric a Alemanya», que hauria de traduir-se en prop d'un centenar de diputats.

Bay va destacar en un comunicat que la formació ultradretana alemanya ha aconseguit atreure, partint d'una base de classe mitjana, un electorat popular i una part de grups socials més afavorits, «farts» del partit de la cancellera Merkel, «que no té de conservador més que la seva voluntat aferrissada de mantenir-se en el poder».

També va assenyalar que l'AfD va centrar la seva campanya a criticar la «delirant política d'acollida d'emigrants d'Angela Merkel», proposant en el seu lloc eslògans en favor que els alemanys augmentin les seves taxes de natalitat.