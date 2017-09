Les FARC entreguen 1,45 milions d'euros per compensar les víctimes

El Govern colombià va rebre de les FARC prop de 1,45 milions d'euros que aniran al fons de compensació a les víctimes del conflicte armat, tal com recull l'acord de pau signat el passat 24 de novembre. El secretari general de la presidència de Colòmbia, Alfonso Prada, va assegurar que l'antiga guerrilla va entregar 290.000 euros en efectiu i 32.000 grams d'or valorats en 1,1 milions d'euros. Aquests diners ja estan en mans de la Societat d'Actius Especials (SAE), que s'encarrega de gestionar els diners i béns que lliuri aquest grup per compensar a les víctimes. El funcionari va afegir que el Govern també va rebre, i va lliurar en custòdia «32.000 grams d'or sobre el qual cal fer una valoració tècnica en relació amb la seva puresa». Prada va afegir que el Govern seguirà en la tasca d'identificar els béns lliurats per les FARC, establir la seva ubicació i aclarir la seva situació jurídica.