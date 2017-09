Corbyn insta May a deixar governar els laboristes per negociar el Brexit

El líder laborista, Jeremy Corbyn, va instar l'Executiu conservador de Theresa May a que, «pel bé del país deixi pas» al Govern al seu partit per negociar el Brexit, en la clausura del seu congrés anual a Brighton. Davant d'una audiència totalment entregada, el polític va emfatitzar que la seva formació està «preparada per governar» i va lamentar la gestió del Gabinet de May sobre la sortida de la Unió Europea (UE), en retreure-li un major interès en «els avantatges personals» del procés que en «obtenir el millor acord».

«L'interès nacional sobre un assumpte que és vital mai ha estat pitjor atès. Si no hi hagués un altre motiu perquè marxessin els tories, la seva maldestre gestió del Brexit seria una raó suficient», va reblar Corbyn.

Enmig dels crits i aplaudiments constants dels congregats, el líder laborista va recordar com el seu partit -el primer de l'oposició- va aconseguir en les passades eleccions generals de juny, convocades de manera anticipada, «el major increment de vots des de 1945».

El dirigent va dir que si bé el seu partit «no ho va fer prou bé» en aquesta cita electoral, ja que continua «a l'oposició», s'ha convertit ara en «un govern a l'espera» amb un missatge clar per al país: «el Laborisme està preparat per assumir la direcció». Pel que fa a aquest punt, va assegurar que estan preparats per dur a terme una sèrie de canvis, com «erradicar la desigualtat i reconstruir el sistema de sanitat públic».