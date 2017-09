El periodista turc arrestat a l'agost a l'aeroport del Prat surt de la presó

El periodista turc suec Hamza Yalçin va sortir ahir a la tarda de la presó de Brians (Barcelona), on estava des del 3 d'agost després de ser retingut a l'aeroport del Prat a causa d'una ordre emesa per Turquia a través d'Interpol. Yalçin va assegurar estar «molt feliç» per la seva posada provisional en llibertat i va viatjar a Madrid, on avui al matí farà una roda de premsa, va explicar el seu amic Kurdo Baksi, que va agrair a tots els espanyols la seva preocupació pel periodista. El jutge de l'Audiència Nacional Ismael Moreno, segons va informar la Fundació Internacional Baltasar Garzón (Fibgar), que representa Yalçin a través del despatx d'advocats Ilocad, va acordar que el periodista comparegui de forma setmanal al jutjat més pròxim al seu domicili, li ha retirat el passaport i l'ha obligat a proporcionar un número de telèfon per estar localitzat.

Moreno li havia denegat la llibertat provisional el passat 26 d'agost per risc de fugida, però ara, a proposta de la Fiscalia, ha valorat que l'escriptor tingui un domicili a Espanya. Segons la interlocutòria del jutge, ha quedat acreditat que Hamza Yalçin compta amb un domicili a la ciutat de Barcelona facilitat per l'entitat PEN Català en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona.