Els EUA retiren la majoria del seu personal de l´ambaixada a Cuba

Els Estats Units van donar una resposta dràstica als «atacs» que han patit almenys 21 dels seus funcionaris a Cuba, en ordenar la retirada de la majoria del seu personal a l'illa, demanar als nord-americans que no hi viatgin i suspendre l'emissió de visats des de la seva ambaixada a l'Havana. Després de dos mesos de misterioses informacions sobre incidents que han causat problemes auditius a diplomàtics nord-americans a l'illa, i malgrat no tenir clar qui és el responsable dels fets, el Departament d'Estat va prendre mesures que prometen minimitzar els viatges dels nord-americans a Cuba i dels cubans als EUA.

«Fins que el Govern de Cuba pugui garantir la seguretat dels nostres diplomàtics a l'illa, la nostra ambaixada quedarà reduïda a personal d'emergència, per tal de minimitzar el nombre de diplomàtics que s'arrisquen a quedar exposats» a possibles atacs, va explicar el secretari d'Estat dels EUA, Rex Tillerson.

En un avís de viatge, el Departament d'Estat va aconsellar als nord-americans no viatjar a Cuba i va ordenar la retirada del personal no essencial de la seva ambaixada a l'Havana a causa dels «atacs específics dirigits contra diplomàtics» nord-americans, que han provocat «ferides significatives» a almenys 21 d'ells. Aquests funcionaris han experimentat símptomes com «problemes a l'oïda i pèrdua d'audició, marejos, mals de cap, fatiga, problemes cognitius i dificultat per dormir».

El Departament d'Estat no ha arribat a confirmar que els atacs es produïssin amb un dispositiu «acústic», com han apuntat alguns mitjans de comunicació, i segueix investigant els successos, que van començar a registrar-se a finals de 2016 i l'últim episodi confirmat dels quals va tenir lloc l'agost passat. Encara que Washington no té constància que els atacs afectessin cap nord-americà aliè al personal diplomàtic, va decidir aconsellar als seus ciutadans que no viatgin a Cuba.