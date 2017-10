L´oposició russa prova d´espatllar l´aniversari al president Putin

L'oposició russa va intentar espatllar el 65è aniversari del president Vladímir Putin amb una jornada de protestes a tot el país, que no va ser tan nombrosa com s'esperava i que va acabar amb desenes de detinguts. «Per molts anys!», corejaven els opositors que marxaven pels carrers del centre de Moscou davant l'atenta mirada de les forces antiavalots.

El líder de l'oposició extraparlamentària, Aleksei Navalni, va complir la seva paraula i va convocar els seus partidaris per l'aniversari de Putin, tot que les seus del partit es van registrar i la propaganda electoral es va requisar.

En el seu bloc, l'opositor va exposar la principal demanda: la seva participació i la d'altres candidats a les eleccions presidencials de març de 2018. El Kremlin s'escuda en què Navalni té antecedents penals que l'inhabiliten com a candidat a la presidència, però ell insisteix amb la campanya, pel que té el suport d'Occident.



Críts de denúncia

No obstant això, Navalni no va poder participar en la protesta perquè la setmana passada el van condemnar a 20 dies de presó per convocar manifestacions sense autorització oficial, el tercer cop en el que va d'any. Això, sens dubte, va influir en la capacitat de convocatòria de l'oposició; més encara quan les dues últimes jornades de protesta contra la corrupció, al març i el juny passats, van acabar amb milers de detinguts.

«Llibertat per Navalni», «Rússia serà lliure», «Putin, lladre» o «Eleccions netes» van ser les eslògans més repetits durant les manifestacions, en les quals es van repartir pastissos en record del president, a qui van exigir que es jubili.

Sant Petersburg, ciutat natal de Putin, va ser l'epicentre de les protestes, encara que les autoritats tenien la lliçó ben apresa i van tancar per obres el Camp de Mart, lloc triat per l'oposició, i van oferir com a alternativa la possibilitat d'anar al cinema a veure gratis l'última pel·lícula patriòtica, Crimea. Amb tot, centenars de persones es van concentrar en aquest lloc davant del riu Neva amb pancartes a favor de la llibertat dels presos polítics i banderes russes.