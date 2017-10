Devastadors incendis a Califòrnia causen almenys 13 morts i cremen 46.500 hectàrees

Els devastadors incendis que des de diumenge avancen al nord de Califòrnia han causat almenys 13 morts i han arrasat més de 46.500 hectàrees, segons les últimes dades facilitades pel Departament Forestal i de protecció contra incendis de l'estat nord-americà. El president dels Estats Units, Donald Trump, va aprovar la declaració de desastre a Califòrnia per aquests focs, el que facilitarà la intervenció d'ajuda i l'enviament de recursos federals per sufocar els incendis després que dilluns el governador, Jerry Brown, signés l'estat d'emergència a les àrees afectades.

«En nom del president dels Estats Units, vull assegurar a Califòrnia que treballarem estretament amb el governador Brown i donarem suport als valents serveis d'intervenció immediata», va assenyalar el vicepresident dels Estats Units, Mike Pence, qui es troba a Califòrnia i ha estat en contacte amb els responsables d'emergència de l'estat.

Per la seva banda, Brown va explicar que l'Agència Federal per al Maneig d'Emergències (Fema) ha respost immediatament al requeriment de Califòrnia per combatre «aquests terribles incendis», i va agrair «la ràpida resposta» de Trump.

Les 13 víctimes mortals pels incendis a Califòrnia que s'han confirmat fins ara es van registrar als comtats de Sonoma, Mendocino, Napa i Yuba. Les autoritats van explicar que almenys 1.500 edificis, entre habitatges i comerços, han estat destruïts per les flames de 17 incendis diferents que s'han estès per nou comtats del nord de l'estat.

En el mateix sentit, l'oficina de l'agutzil del comtat de Sonoma, una de les zones més afectades pel foc, va assegurar que havien rebut informes d'unes 200 persones desaparegudes, de les quals 45 han estat ja localitzades. «Estem segurs que moltes d'aquestes persones seran trobades fora de perill i es reuniran amb els seus éssers estimats, però malauradament estem preparats per a més víctimes», va afegir.

Els cossos d'emergència van assegurar que els potents vents que van ajudar a que el foc es propagués havien perdut força, el que, unit a la baixada de les temperatures, va contribuir al fet que els bombers progressessin en les seves tasques per controlar els incendis durant la nit. Tanmateix, les autoritats van admetre que les condicions de sequera i vent continuen sent un motiu de preocupació per contenir les flames.

Almenys 25.000 persones van ser evacuades al comtat de Sonoma davant les amenaces del foc, de les quals prop de 5.000 es troben en refugis.



Incendis incontrolats

Els focs de Tubbs i el d'Atlas, amb més de 10.000 hectàrees arrasades cadascun d'ells als comtats de Sonoma i Napa, són els incendis més grans de tots els que continuen actius i per ara els bombers no han pogut controlar cap dels dos. «Molts d'aquests focs ens portaran més dies, i fins i tot potencialment més setmanes, fins que s'aconsegueixi la contenció completa», va dir el cap d'informació del Departament Forestal de Califòrnia, Daniel Berlant.